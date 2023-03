MAI vai investir 14 milhões de euros na Região

Foi logo no início do seu discurso que que o ministro da Administração Interna manifestou sublinhou que o seu ministério mantém diversos canais abertos para o diálogo tanto com o Governo Regional como com os próprios municípios.

Garantindo que até 2026 existirá “investimentos de 13,7milhões” quer físicas quer tecnológicas e José Luís Carneiro quer todas as instituições, incluindo governantes e autarcas com disponibilidade para colaborar.

Neste sentido afirmou que já está garantida a construção da esquadra de Santa Cruz somando outros 10 milhões em infra-estruturas e pouco mais de 3 milhões no sistema SIRESP.

Trata-se de uma rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança que esta manhã o governante irá visitar.