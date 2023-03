Necessidade de financiamento da Região melhora em 68,2 milhões de euros

"A necessidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira situou-se em 146,2 milhões de euros em 2022, traduzindo uma melhoria do défice registado em 2021, que havia sido de 214,4 milhões de euros", informa esta manhã a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

A informação, que segue "os termos dos Regulamentos da União Europeia", nas quais "o INE envia para o Eurostat, até ao final do mês corrente, a primeira notificação de 2023 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) de 2022", revela uma redução de 68,2 milhões de euros no espaço de um ano ou, em termos percentuais, menos 31,8%.

Refira-se que, tal como noticiado anteriormente, "a dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira em 2022 situava-se nos 5.008,8 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 68,3 milhões de euros (-1,3%) em relação ao ano de 2021", valor que acompanha esta redução da necessidade de financiamento, mas apenas -1,34% face aos 5.077,1 milhões de euros do ano anterior.

"No país, a necessidade de financiamento das Administrações Públicas em 2022 atingiu os 944,4 milhões de euros, o que correspondeu a 0,4% do PIB português", revela a DREM. "Por sua vez, no referido ano, a dívida bruta das Administrações Públicas ascendia a 272,6 mil milhões de euros, ou seja, a 113,9% do PIB. Na Região Autónoma dos Açores, o saldo da Administração Regional foi deficitário em 413,8 milhões de euros e a dívida bruta da Administração Regional dos Açores era, em 2022, de 3.022,7 milhões de euros", conclui.