Uma mulher de 36 anos ficou ferida esta quarta-feira, na sequência de um despiste de moto no Funchal.

A moto que conduzia embateu numa parede, na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal, deixando-a com escoriações no corpo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local para prestar socorro à vítima.