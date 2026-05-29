Agressão em São Martinho mobiliza bombeiros e PSP

Uma agressão na via pública, em São Martinho, mobilizou os Bombeiros Sapadores do Funchal e a PSP, na tarde desta sexta-feira.

Segundo foi possível apurar, a vítima é um homem de 43 anos, que apresentava uma ferida na cabeça e suspeita de fractura num dos braços. Após receber assistência no local, o homem foi transportado pelos bombeiros para uma unidade hospitalar para tratamento e avaliação médica.