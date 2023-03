IL quer explicações sobre paragem das obras na Estação Elevatória de Machico

A Iniciativa Liberal, através de comunicado, pede explicações à ARM e à Câmara Municipal de Machico sobre a paragem nas obras da Estação Elevatória de Machico, localizada junto à praia de areia.

"É com algum espanto que as obras pararam há algumas semanas e que foram do retirados do local, pessoal, material e equipamentos do, pelo que deve ser dada um explicação por tal acontecimentos", refere a nota, lembrando que este é um serviço prestado pela autarquia, mas que se encontra concessionado à ARM.

A IL defende a celeridade das obras sem paragens, a fim de não causar grandes transtornos, na época estival que se aproxima, nem prejudicar o comércio local assim como promover uma má imagem de Machico. O partido considera que esta é uma negligência grave da câmara de não exigir responsabilidade à ARM e esclarecer os seus munícipes.