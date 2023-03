Subir salários acima da produtividade e margens de lucro é comportamento míope

O governador do Banco de Portugal alertou hoje que subir salários acima da produtividade ou aumentar as margens de lucro cria pressões sobre os preços, considerando ser um comportamento míope.

Mário Centeno falava hoje na apresentação do boletim económico de março, no Museu do Dinheiro, em Lisboa, quando voltou a apelar para que se evitem pressões adicionais sobre os preços, apontando duas áreas fundamentais: salários e margens de lucros.

O governador do Banco de Portugal (BdP) defendeu que "os salários devem evitar crescer acima da produtividade, porque colocarão, nesse contexto, uma pressão sobre os preços e, portanto, sobre a política monetária.

"Não é pressão sobre bancos centrais, é pressão sobre todos nós", realçou.

Defendeu ainda que a nova fase que agora se inicia "que não se compadece com aumentos das margens de lucros".

"Um ponto percentual nos salários e nas margens de lucros vai refletir-se nos preços, criar resistência a que a inflação desça, vai pôr pressão na política monetária e é um comportamento míope, que no médio prazo -- e o médio prazo é amanhã -- vai reverter qualquer ganho quer salarial, quer de margens de lucro", disse.

Para Centeno, este "é um problema de coordenação" e "credibilidade de política monetária".

Este é um alerta que o governador tem vindo a reforçar nos últimos meses, como elemento fundamental para que o Banco Central Europeu (BCE) cumpra o seu objetivo.