Alunos madeirenses preparam-se para o debate parlamentar

Entre os dias 13 e 17 de Março decorreram as reuniões preparatórias do 'Parlamento Jovem Regional 2022-2033', com a participação de 50 alunos e 24 professores de 24 escolas do 2.º Ciclo da Região. Durante as manhãs, de cada reunião preparatória, os jovens apresentaram os projectos de recomendação de cada escola, discutiram-nos na generalidade, votaram e apreciaram na especialidade.

Os textos escolhidos em cada reunião preparatória serão apresentados no dia 21 de Abril, na Reunião de Comissão, de onde sairá o Projecto de Recomendação que será apresentado aos Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, no dia 12 de Maio, em sede de Sessão Plenária do Parlamento Jovem Regional.

As reuniões, também, serviram para seleccionar, através de votação, as perguntas que irão ser formuladas aos deputados, e para eleger os jovens deputados que representarão cada reunião preparatória na Reunião de Comissão.

Foram cinco dias de trabalho onde foram postas em prática as regras da democracia, da participação cívica política e parlamentar, da negociação e acordo, da retórica e da lógica, das votações e das eleições.

O debate versa, este ano, o tema a 'Saúde mental nos jovens'. No dia 12 de Maio serão conhecidas as propostas dos estudantes madeirenses.