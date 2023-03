Depressão MATHIS poderá agitar águas no continente e na Madeira

A depressão MATHIS não afectará directamente o estado do tempo em Portugal Continental e no arquipélago da Madeira, informou esta quinta-feira, 30 de Março, o IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O serviço nacional meteorológico, sísmico e oceanográfico de Portugal alerta, contudo, que a influência da depressão será sentida nas zonas marítimas de responsabilidade nacional, com o aumento temporário da agitação marítima.

A passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão irá atravessar o território continental a partir do final da tarde de hoje, "com ocorrência de precipitação em geral fraca, em especial nas regiões Norte e Centro", acrescenta o IPMA.