Pode faltar água na Ribeira Brava

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, através de um comunicado, que devido a trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho da Ribeira Brava que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente interrupções/condicionamento no abastecimento de água.

Assim, entre as 23 horas de quinta-feira, 23 de Março, e as 5 horas de sexta-feira, 24 de Março, pode faltar água nos seguintes sítios da Ribeira Brava: Calvário, Fajã da Ribeira, Igreja, Meia Légua, Moinhos, Murteira e Vila.

Em comunicado enviado, a ARM "pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados".