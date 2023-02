Circuito Regional Senior de Squash contou com 14 atletas

Decorreu no passado fim de semana, no Hotel Monte Mar Palace, mais uma etapa do Circuito Regional Senior de Squash.

A prova contou com a presença de 14 atletas, permitindo que o torneio fosse disputado num só quadro e a atribuição de classificação a todos os participantes.

Como já é característico no Squash, e neste contexto em particular, onde se junta a competição a alguns momentos de lazer, fez com que o este torneio fluísse com grande entusiasmo, empenho e competitividade, por parte de todos os participantes.

De destacar que os jogos foram equilibrados e com um elevado nível de Squash, na sua essência.

Ao longo do fim de semana a organização desenvolveu várias iniciativas em grupo, destacando-se várias aulas de Fitness direcionadas aos atletas, familiares e acompanhantes, bem como um Jantar Convívio, para quem fez questão de marcar presença no Monte Mar Palace Hotel, na Ponta Delgada.

Relativamente à competição, propriamente dita, Pedro Fernandes foi o grande vencedor desta edição derrotando na partida final Ricardo Santos por 2-1.

No jogo para a atribuição do 3.° e 4.° lugares, Ricardo Sardinha levou de vencido Pedro Castro por 2-0.

De salientar ainda o vencedor da Placa A, o regressado Pedro Miranda.

Um reavivar do Squash regional e de uma etapa que deixa sempre bons momentos para atletas e aficionados da modalidade, levando mais uma vez a mesma ao lado norte da Ilha, num fim de semana primaveril, cheio de Sol.