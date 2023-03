"Governo vai apoiar a habitação cooperativa de corpo e alma", garante Miguel Albuquerque

A construção corperativa de habitação vai continuar a ter o apoio do Governo Regional. Garantia do presidente, Miguel Albuquerque, que anunciou que será lançado Programa Pro Habitar, um pacote destinado aos cooperantes para comparticipar entre 20 a 30% no acto de promessa de compra.