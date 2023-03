Saúde preocupa mais. A maioria dos inquiridos na sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira elege a Saúde como prioridade do governo que sair das próximas eleições regionais. Seguem-se a Habitação e a Economia, considerada pior do que há quatro anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver nesta edição desta sexta-feira, como é o caso de Norberto Cruz não se resignou à doença oncológica, aos 36 anos, e desafiou o limite das probabilidades. Fez uma profunda mudança de hábitos de vida e encontrou o caminho da remissão. “O cancro foi o meu melhor professor”.

Fique também a saber um erro de cálculo atrasa verba aos bombeiros. Montante da tarifa social de fornecimento de energia elétrica destinada a 544 voluntários não chegava para os gastos.

Em Casos do Dia, saiba que três jovens já morreram nas estradas este ano. Um rapaz de 22 anos foi colhido por autocarro no Campo da Barca e também os condutores que foram apanhados em contra-mão arriscam prisão até 3 anos.

Por fim, na Cultura, livro com quase 500 anos é apresentado em Machico.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.