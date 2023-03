Acidente na Via Rápida congestiona trânsito de mais de 3 km

Um acidente, que poderá ter causado apenas danos materiais, está a entupir a Via Rápida a partir do km 17.2, numa dupla fila que se estende, neste momento, além do nó de Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Este acidente já foi notificado pela Via Litoral, ocorreu na faixa da direita numa extensão de cerca de 3,5 km, não tendo, contudo, sido chamados os bombeiros de nenhuma das duas corporações do Funchal.

No outro sentido, devido ao tráfego intenso, também a dupla fila de trânsito estende-se por mais de 1,5 km da Via Rápida a partir do Km 23.