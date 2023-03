PSD e CDS "não devem ficar encantados"

O secretário-geral do CDS/PP considera que apesar da sondagem dar 50,0% das intenções de voto à coligação PSD/CDS, reforçando a expressão parlamentar de 24 para 27 deputados, a mesma não deve ser motivo para deslumbramentos: “Não devemos ficar encantados com este resultado” pelo que sugere que ambos os partidos continuem o trabalho que tem sido feito até agora.

Amílcar Figueira diz que “governar em pandemia não foi fácil” razão pela qual julga que tanto PSD como CDS passaram no teste e estão preparados para o embate das próximas eleições regionais.

Your browser does not support the audio element.

A reacção curta surgiu ao estudo realizado pela Aximage para o DIÁRIO e para a TSF-Madeira com base em 603 entrevistas efectivas foi feito entre 14 e 24 de Fevereiro com a amostragem por quotas a ser obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e três zonas geográficas distintas.

O erro máximo da amostra é de 3,99%, para um grau de probabilidade de 95% numa sondagem em que não há distribuição de indecisos, dada a distância para o acto eleitoral em que do universo dos inquiridos 79% são votantes, bem mais do que os 58,5% registados há quatro meses.