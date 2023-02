Presidente do Grupo Sousa lembra que Sérgio Marques pediu reembolso de viagens que não fez

Luís Miguel de Sousa, que está a ser ouvido na comissão de inquérito da ALM sobre "favorecimento de grupos empresariais", motivada pelas declarações do ex-deputado do PSD Sérgio Marques, lembrou que este também trabalhou para a OPM, empresa do Grupo Sousa.

O empresário não compreende como é que as declarações de Sérgio Marques estão a ser vistas como uma verdade absoluta e que ninguém tenha perguntado se saiu do governo 2porque não trabalhava" ou por outra razão qualquer.

Luís Miguel Sousa recorda que o que está a ser valorizado é o que diz uma pessoa que "toda a sua carreira foi feita na política" e que agora é "impoluto".

Recordou, também, que Sérgio Marques "teve problemas no Parlamento Europeu" porque "pediu o reembolso de viagens que não fez".