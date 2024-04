CHEGA não quer acordos “com ninguém”

Independentemente dos resultados do próximo acto eleitoral, o candidato do CHEGA às eleições regionais de 26 de Maio volta a deixar claro que não está disponível para quaisquer acordos ou coligações com o PSD nem com qualquer outro partido.

Miguel Castro volta a sublinhar que o CHEGA está focado no seu caminho e que, acordos, “nem com o PSD, nem com ninguém”.

“Somos um partido que combate a corrupção, por isso não estamos abertos a entendimentos, coligações ou quaisquer acordos com o PSD. Como todos os madeirenses sabem, o PSD tornou-se num viveiro de tachos, corrupção, compadrio e amiguismo. Nós, que não nos damos com corruptos, nunca poderíamos entrar em qualquer acordo com o PSD”, referiu o canditado, esclarecendo que “o CHEGA também não está interessado em acordos com qualquer outra força política, mesmo que isso implique que o partido mais votado nas eleições tenha que governar com base numa minoria parlamentar.

“É indiferente para nós que, sem o CHEGA, não exista maioria parlamentar. Nós não nos vamos vender em nome de uma suposta estabilidade que não passa de uma desculpa triste que os partidos encontraram para distribuir tachos, tal fizeram o PSD e o CDS. Um e outro, são exemplos deploráveis e nós não vamos fazer o que eles fizeram, que foi trair os madeirenses”, disse.

E acrescentou: “quem anda a dizer que o PSD e o CHEGA vão fazer coligações quer tirar votos do CHEGA e por esses votos nos partidos que estão dispostos a aliar-se ao PSD. Como eles já disseram, CDS, IL e PAN estão todos desejando de ser bengala de Miguel Albuquerque. O único partido que não quer nada com o PSD é o CHEGA. Por isso, se as pessoas querem correr com o PSD do poder, o seu voto só pode ser no CHEGA”.