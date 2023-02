JPP propõe Suporte Imediato de Vida para localidades que ficaram sem urgência nocturna

O Juntos Pelo Povo apresentou, hoje, uma proposta para as localidades que ficaram sem serviço de urgência à noite. Trata-se da valência de Suporte Imediato de Vida, "com um transporte específico contendo equipamentos pré-hospitalar, com a presença de um enfermeiro e um técnico formado em serviço pré-hospitalar.

O partido, numa conferência de imprensa protagonizada pelo deputado Paulo Alves, junto ao Centro de Saúde de Santana, esta manhã, frisou a “própria contradição do Secretário Regional da Saúde que, “primeiro referiu que o serviço de saúde e o socorro estavam assegurados em Santana, mas depois, referiu que havia falta de médicos para este centro de saúde e que a opção seria por fazer turnos diurnos”, o que, segundo o parlamentar, comprova a necessidade de encontrar uma solução para esta situação.

“Não podemos esquecer que, numa situação de paragem cardiorrespiratório, por exemplo, os primeiros 10 minutos são fundamentais” lembrou o deputado, “até que a EMIR chegue ao local, cada minuto que passa diminui a probabilidade de sucesso e coloca o socorro em causa”.

Paulo Alves assume que o ideal seria "sem dúvida, o serviço de urgência a funcionar durante a noite, tanto em Santana como no Porto Moniz". No entanto, não sendo possível, seria profícuo criar estas valências.

O deputado reforçou que esta é uma reivindicação da população local, dos turistas e dos próprios autarcas, uma vez que, “seria uma forma de promover a fixação de mais população nestas zonas rurais e garantia aos nossos turistas maior segurança, uma vez que não podemos esquecer a importância que o turismo tem para a dinamização local destes municípios”.

A proposta dará entrada na Assembleia Legislativa Regional já nesta semana “e esperamos que a maioria parlamentar defenda os reais interesses da população de Santana e do Porto Moniz”, concluiu.