Autarcas PS presentes em inauguração do Governo Regional

A presença dos presidentes socialistas da Câmara Municipal de Machico e da Junta de Freguesia do Caniçal na visita do presidente do Governo Regional à Lota do Caniçal é dado relevante, face à frequente ausência da 'oposição' em actos públicos do Governo Regional.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou, esta manhã, a Unidade Externa de Gelo da Lota do Caniçal, um investimento de 1,1 milhões de euros do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas.

A obra veio dotar aquela infra-estrutura portuária vocacionada para a actividade piscatória de tecnologia de ponta na produção e armazenamento de gelo.

O novo equipamento está já a operar e veio praticamente triplicar a capacidade da Lota do Caniçal em termos de abastecimento e armazenamento de gelo para as embarcações e para os compradores de pescado.

O anterior sistema produzia oito toneladas por dia de gelo e tinha uma capacidade de armazenamento de 15 toneladas. O actual tem capacidade para produzir 20 toneladas de gelo diárias, podendo armazenar até 60 toneladas.

A obra, integrada no projecto de ‘Remodelação da lota do Caniçal – fase I’, conta com comparticipação comunitária de 75% do custo total elegível.