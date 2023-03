TAP promove embarque preferencial

No dia em que se soube que o Miles&Go, programa de passageiro frequente da TAP, ganhou mais de um milhão de novos membros em 2022 e já supera os 6 milhões de clientes, a companhia lançou na BTL um novo serviço, que ficará disponível ainda este mês.

Faculta a qualquer passageiro que o adquira o embarque preferencial logo após o embarque dos Clientes de classe Executiva e/ou Navigator, Gold e Silver. O embarque preferencial pode ser adquirido a partir de quatro euros nos voos com partida de Portugal, seis euros na Europa e oito euros nas restantes regiões de partida do voo.

O anúncio foi feito pela CEO da companhia, Christine Ourmières-Widener, que num stand repleto de convidados considerou que “a TAP recuperou ao longo de 2022 boa parte da sua oferta, comparativamente à que tinha antes da pandemia, e fechámos o ano passado com um desempenho positivo e consistente, fruto do cumprimento e até superação dos objetivos definidos no Plano de Restruturação. No ano de 2023, esperamos confirmar esta tendência positiva, após todos os investimentos que também temos estado a fazer para melhorar o nosso produto e o serviço ao cliente”.

“A TAP continua assim a contribuir de forma decisiva para o crescimento da economia portuguesa, para o aumento das receitas turísticas, para manter Portugal ligado ao mundo. E para trazer o Mundo a conhecer o que de melhor temos e fazemos”, concluiu a CEO da TAP.