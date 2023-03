Presidente da República acompanha "grave acidente" em Santa Margarida

O Presidente da República está a acompanhar o "grave acidente" ocorrido hoje no campo militar de Santa Margarida, Santarém, e já manifestou solidariedade às vítimas e aos seus familiares.

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", lê-se numa nota no seu site na Internet.

Uma explosão ocorrida hoje à tarde no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância (distrito de Santarém), provocou um morto, três feridos graves e dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Uma fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo da Proteção Civil referiu que o alerta foi recebido às 16:49 e que para o local foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).