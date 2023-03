Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prolongou o aviso de agitação marítima forte para a Madeira até às 18 horas do dia 3 de Março, sexta-feira.

Na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir da tarde. Já para a Costa Sul estão previstas ondas Oeste/Sudoeste 1 a 2 metros, sendo, na parte Oeste de 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 2,5 a partir da tarde.

A visibilidade será boa a moderada.

Por sua vez, o vento será Noroeste bonançoso a moderado, sendo quadrante Oeste moderado a fresco no início, tornando-se variável fraco a bonançoso a partir do final da tarde.