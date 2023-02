Líder Benfica segura vantagem ao vencer em Vizela com golos de João Mário

João Mário marcou hoje os golos da vitória do Benfica no terreno do Vizela, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que os 'encarnados' lideram provisoriamente com oito pontos de avanço.

O médio internacional português 'bisou', aos 38 e 90+5, este último na conversão de uma grande penalidade, destacando-se, com 14 golos, do companheiro de equipa Gonçalo Ramos no topo dos marcadores da competição e selando a sexta vitória seguida do Benfica na I Liga.

Os 'encarnados' lideram a competição, com 59 pontos, mais oito do que o campeão FC Porto, que no domingo recebe o Gil Vicente, enquanto o Vizela, que jogou os últimos minutos em inferioridade devido à expulsão do brasileiro Anderson, aos 87, por acumulação de amarelos, segue no 11.º lugar, com 26 pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.