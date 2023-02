Secretaria da Saúde lamenta "reparos" de partidos a sessão de esclarecimento em Santana

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, lamenta que representantes de forças partidárias que não participaram na sessão de esclarecimentos junto da população de Santana, façam "reparos a uma sessão" na qual não marcaram presença.

A nota da tutela surge um dia após uma iniciativa realizada no concelho de Santana, com o objectivo de esclarecer e tirar dúvidas à população sobre o actual modelo de funcionamento do Serviço de Atendimento Urgente (SAU).

"A presença de inúmeras pessoas com um espírito de cidadania foi muito importante e profícuo para a sessão que durou cerca de 120 minutos. Inclusive o debate construtivo gerado na sessão foi determinante para os dirigentes da Saúde ouvirem a população e anotarem sugestões muito pertinentes, que serão implementadas, relacionado com o funcionamento de outros serviços no centro de saúde, que não do Serviço de Atendimento Urgente", refere a mesma nota.

A secretaria tutelada por Pedro Ramos reafirma que a população de Santana "está segura no que diz respeito à Saúde " e "está seguro no que diz respeito ao Socorro". Aliás, indica mesmo que houve populares que admitiram que é melhor manter o modelo de funcionamento do serviço de atendimento urgente tal como está, pois o mais importante é, também, ter acesso às consultas nos centros de saúde, uma vez que o SAU funciona 14 horas por dia, e a componente do socorro está bem apetrechado naquele concelho e conta com o apoio da EMIR, 24 horas, todos os dias da semana.

Além disso, recorda que o Serviço de Emergência Pre-hospitalar, mais conhecido pela EMIR, cumpre com as normas nacionais e internacionais emanadas na área do socorro e da emergência, e obteve recentemente a certificação nacional nesta área, atribuída pela Direção Geral da Saúde, entre tantas outras distinções que este serviço já recebeu.