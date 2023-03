Portugal apurado para Ronda de Elite de qualificação do Mundial 2024 de futsal

A seleção portuguesa de futsal apurou-se hoje para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2024, após beneficiar da derrota da Bielorrússia frente à Lituânia (2-1), em jogo do Grupo 4.

Em Yerevan, na Arménia, Matveenko, aos 12 minutos, colocou a Bielorrússia na frente, mas ainda na primeira parte o conjunto dos bálticos operou a reviravolta, face aos tentos de Sipavicus (15) e Baranauskas (16), de grande penalidade.

Com nove pontos na liderança da 'poule', a equipa da 'quinas', campeã do mundo, soma três triunfos e já não pode ser 'apanhada', com lituanos a seguirem, agora, no segundo posto, com três pontos, enquanto os bielorrussos têm zero.

Portugal defronta hoje a Suíça, em Rio Maior, num particular que servirá para preparar o confronto com a Bielorrússia, agendado para Yerevan, na Arménia, em 07 de março.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes oito segundos classificados vão a um play-off.