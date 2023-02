Dinis Ramos critica Plano Nacional de Habitação

O deputado do PSD/Madeira e vice-presidente da JSD/M, Dinis Ramos defendeu esta segunda-feira um conjunto de iniciativas a apresentar na Assembleia da República, com vista a assegurar o acesso dos jovens universitários à habitação.

“As medidas anunciadas pelo Governo da República, no que à habitação diz respeito, não vão resolver os problemas económicos e sociais do País nem vão corresponder às necessidades há muito identificadas quanto à falta de alojamento para os Estudantes Universitários no continente, situação que se torna ainda mais grave para os Estudantes da Madeira e face aos quais impõe-se que, de uma vez por todas, seja assumida uma resposta clara e objetiva para o futuro”, afirmou o deputado.

Na nota de imprensa enviada à comunicação social, o PSD-M refere-se a "uma posição de força", que surge na sequência do pacote de medidas anunciado pelo Primeiro-Ministro António Costa para a Habitação, “o quarto desde 2018”, que, "ao atentar gravemente contra a propriedade privada e ao não resolver o problema base que está no acesso à habitação, particularmente por parte da classe média, não augura nada de bom e está, à partida, condenado ao fracasso".

Dinis Ramos lembra que o reforço das camas disponíveis para os Estudantes Universitários, por parte do Governo Central, é já uma promessa que remonta a 2018, sem que até agora, tenham sido dados passos significativos na sua resolução.