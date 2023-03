Putin admite impacto negativo das sanções para a economia russa

O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu hoje que as sanções impostas à Rússia por ter invadido a Ucrânia poderão ter consequências negativas para a economia do país.

"As sanções impostas à economia russa a médio prazo podem realmente ter um impacto negativo na mesma", advertiu Putin durante uma reunião com o Governo transmitida pela televisão.

Putin tinha, até agora, desvalorizado as consequências das sanções, que afetam muitos setores de atividade, incluindo o setor estratégico dos hidrocarbonetos.

Mais de um ano após o início da ofensiva na Ucrânia, o "desemprego está no seu nível mais baixo", com 3,6 por cento, disse Putin, citado pela agência francesa AFP.

Putin referiu que a inflação "cairá abaixo dos 4%" no final de março, depois de ter subido para quase 20% na primavera de 2022.

"Mas isto não significa que todos os problemas já tenham sido resolvidos", avisou.

"O regresso a uma trajetória de crescimento não nos deve fazer abrandar", disse Putin, apelando para que a "soberania económica da Rússia seja garantida".

Putin exortou o Governo e os líderes económicos a "assegurarem o rápido lançamento de novos projetos nas indústrias transformadoras, especialmente na produção de produtos de alta tecnologia", um setor atingido pela saída de muitos especialistas para o estrangeiro.

"O nosso sistema financeiro deve desempenhar um papel importante na satisfação das necessidades dos exportadores. E temos de substituir as empresas ocidentais que estavam a trabalhar neste nicho", afirmou.

Na cimeira com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, há uma semana, em Moscovo, Putin convidou as empresas chinesas a substituírem as que deixaram a Rússia desde que ordenou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Os dois líderes expressaram a vontade de aprofundar as relações económicas entre os dois países, mas muitos observadores viram a cimeira como um sinal da crescente dependência de Moscovo em relação a Pequim, segundo a AFP.

A economia chinesa absorveu em grande parte as exportações russas de petróleo e gás, alvo de sanções ocidentais.

Embora estes novos mercados tenham permitido à Rússia compensar parcialmente os mercados que perdeu na Europa, a dependência dos "pesos pesados" asiáticos dá à China e à Índia uma forte posição para negociar preços mais baixos.

Ao discursar na Assembleia Federal no final de fevereiro, Putin apelou aos oligarcas russos para repatriarem os seus fundos para a Rússia a fim de apoiar a economia nacional.

Em solidariedade com a Ucrânia, os aliados ocidentais têm decretado sucessivos pacotes de sanções económicas contra a Rússia para tentar que Moscovo não possa financiar o seu esforço de guerra.

Além das sanções, os aliados de Kiev têm também fornecido armamento às forças armadas ucranianas para fazer frente às tropas russas.

Com um número preciso de baixas civis e militares desconhecido, a guerra na Ucrânia mergulhou a Europa na crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).