Secretaria da Agricultura divulga vídeos da iniciativa ‘Projecto Mesa Rural’

O projecto Madeira Mesa Rural foi apresentado esta manhã pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, representando um investimento de 148 mil euros que contou com o apoio do PRODERAM 2020.

Trata-se de uma iniciativa que visa promover os produtos regionais com o objectivo de obter a certificação e garantir regimes de qualidade, assim “como também promover os comeres de antigamente e dar a conhecer a nossa realidade”, referiu o secretário da agricultura e desenvolvimento, Humberto Vasconcelos.

“O outro objectivo é conquistar os mercados com os nossos produtos, aumentar os mercados de forma a conseguirmos atingir mais clientes, aumentarmos produções e valorizarmos o produto através do preço, como também da qualidade para o consumidor" Humberto Vasconcelos

Na ocasião foram entregues 44 certificados aos participantes nas acções de formação desenvolvidas pelo ‘Madeira Mesa Rural’ em 2022.

Foram criados, no âmbito deste projecto, quatro vídeos promocionais sobre produtos agrícolas e agroalimentares da Região Autónoma da Madeira que já usufruem dos sistemas de qualidade da União Europeia: Denominação de Origem Protegida (DOP), Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG), tais como: a 'Anona da Madeira DOP', a 'Batata-doce da Madeira DO', a 'Sidra da Madeira IG' e o 'Requeijão da Madeira IG'.