Agricultura divulga hoje vídeos de promoção de produtos regionais de qualidade reconhecida

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural vai apresentar hoje vídeos de promoção de produtos agrícolas e agroalimentares regionais de qualidade reconhecida, desenvolvidos no âmbito do projecto ‘Madeira Mesa Rural’.

A iniciativa tem lugar pelas 11 horas no auditório da Secretaria de Agricultura e contará com a presença do tutelar da pasta, Humberto Vasconcelos. Na ocasião serão entregues 44 certificados aos participantes nas acções de formação desenvolvidas pelo ‘Madeira Mesa Rural’ no decorrer de 2022.

O projecto 'Madeira Mesa Rural' é promovido pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA), através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e representa um investimento de 148 mil euros, com o apoio do PRODERAM 2020 pela Submedida 1.2 'Apoio a Actividades de Demonstração e Acções de Informação'.

A iniciativa contemplou a criação de páginas próprias para o Facebook e Instagram do 'Madeira Mesa Rural' e a produção de conteúdos digitais, nomeadamente de quatro vídeos promocionais sobre produtos agrícolas e agroalimentares da Região Autónoma da Madeira, que já usufruem dos sistemas de qualidade da União Europeia: Denominação de Origem Protegida (DOP), Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG), tais como: a 'Anona da Madeira DOP', a 'Batata-doce da Madeira DO', a 'Sidra da Madeira IG' e o 'Requeijão da Madeira IG'.

O projecto integrou ainda um vídeo sobre a AgroSenseLab e o seu papel fundamental como ferramenta na valorização dos produtos regionais através da avaliação da qualidade e genuinidade dos produtos. Os conteúdos passarão a estar disponíveis no Facebook e Instagram a partir desta quarta-feira, 29 de Março.

No âmbito do projecto, foram realizadas, no decorrer de 2022, quatro acções de formação sob os temas: valorização dos produtos alimentares artesanais para a valorização de uma região (20 horas); a importância do Design para conquistar mercado - Packaging e comunicação (30 horas); da ideia à empresa (40 horas); e comercialização de produtos alimentares/estabelecimento de circuitos curtos de comercialização (30 horas). Os 44 participantes recebem hoje os certificados.

Pelo meio da promoção e realização de acções inovadoras de sensibilização e informação, o 'Madeira Mesa Rural' visa, - entre outros pontos -, o desenvolvimento dos sectores agrícola e agroalimentar; colmatar a necessidade de divulgação dos mecanismos de qualificação das produções agrícolas e agroalimentares regionais; garantir uma formação contínua dos provadores da Câmara de Provadores dos Produtos Agrícolas e Agroalimentares da Região Autónoma da Madeira e de técnicos da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que prestam apoio aos sectores agrícola e agroalimentar, assim como aos profissionais que neles atuam; aumentar os conhecimentos do público-final (consumidores) sobre os produtos agrícolas e agroalimentares regionais; dotar os agentes dos sectores agrícola e agroalimentar com conhecimentos em matérias inovadoras e actuais, que permitam adequar as explorações agrícolas e agroindustriais (de pequena dimensão) a práticas ambientalmente adequadas, utilizando de forma sustentável os recursos e promovendo a sua sustentabilidade económica.

Outros acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje

- 08h45 - O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de boas vindas aos novos enfermeiros ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 9 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, o Governador Regional de Bolama/Bijagós, Guiné Bissau, Fernando Lé na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 09h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, em que participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP;

- 09h30 - O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em representação do Presidente do Governo Regional, preside à cerimónia de abertura do evento SIRESP – Bootcamp, no Hotel Vidamar;

- Das 10 às 12h30 - Ciclo de Primavera no Museu de Arte Sacra do Funchal com a oficina 'Flores para a Esperança';

- 10h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, o recém nomeado Chefe do estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 11 horas - O presidente da Câmara Municipal de Santana, Márcio Dinarte da Silva Fernandes, recebe a comitiva de Guiné-Bissau nos Paços do Concelho;

- 11 horas - Conferência de imprensa de apresentação do XI Torneio Jovem Madeira na sede da Associação de Futebol da Madeira;

- 11 horas - A Associação Sem Limites entrega uma cadeira de rodas manual à Loja Leroy Merlin;

- 11 horas - A CDU promove uma iniciativa política em defesa do ordenamento do território junto às antigas instalações da Shell na Praia formosa;

- 11h10 - O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, o recém-nomeado Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, em audiência;

- 11h30 - Cerimónia Protocolar de apresentação dos Jogos Santa Casa Open de Portugal | Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, na modalidade de natação pura, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal;

- 12 horas - O PS Madeira promove uma conferência de imprensa junto à entrada para o supermercado do Centro Comercial Anadia;

- 14 horas - Rita Andrade, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, participa no 7º encontro de Teatro Comunitário – Centro Luís de Camões que decorre nos Jardins do Bairro do Hospital – Centro Luís de Camões;

- 17 horas - A Secretaria Regional de Turismo e Cultura apresenta o livro 'Madeira 1954 by F.A. Roper' numa cerimónia que terá lugar no Centro Cultural Quinta Magnólia e que contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus;

- 18 horas - O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o SESARAM e a Associação de Atletismo da Madeira, promove a caminhada ‘Faz das Tripas Coração’, integrada na Campanha ‘Março Azul’, dedicada à sensibilização do cancro colorretal;

- 21 horas - Concerto de António Zambujo 'Recordar Max' no Teatro Municipal Baltazar Dias, inserido na 49.ª Feira do Livro do Funchal.

Efemérides que marcam o octogésimo oitavo dia do ano, em que faltam 277 dias para o termo de 2023.

1911 - O Governo da I República alarga o ensino infantil, primário e normal a ambos os sexos.

1941 - II Guerra Mundial. Início do funcionamento do Comissariado para os Assuntos Judaicos em França, entre o Governo de Vichy e as forças nazis de ocupação.

1942 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus franceses para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1954 - São criadas a Junta de Energia Nuclear e a Comissão de Estudos de Energia Nuclear.

1961 - Portugal adere oficialmente ao Fundo Monetário Internacional (FMI), tornando-se o seu 69.º membro.

1963 - A França lança à água o primeiro submarino nuclear do país.

1973 - A última unidade militar dos EUA deixa o Vietname. Cerca de 58.000 soldados americanos foram mortos. As baixas vietnamitas incluem mais de 250.000 soldados sul-vietnamitas e mais de 1.100.000 soldados norte-vietnamitas e vietcongues irregulares. As mortes de civis chegam a 2.000.000.

1975 -- O futebolista Eusébio faz o seu último jogo com a camisola do Benfica, jogando no Estádio da Luz contra o Oriental. A partida termina 0 a 0.

1982 - O atentado contra o comboio Toulouse-Paris, o "Capitole", a bordo do qual devia estar o então presidente da câmara de Paris Jacques Chirac, faz cinco mortos e 77 feridos. O ataque parece ser das primeiras represálias do terrorista Illich Ramirez Sanchez, conhecido como "Carlos", após a detenção de dois membros da sua rede, o suíço Bruno Breguet e a futura companheira de "Carlos", Magdalena Kopp.

1985 - Portugal atinge o acordo final, em Bruxelas, para a adesão à Comunidade Económica Europeia.

1998 - É inaugurada a ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

2004 - A NATO é alargada a 26 países, com a entrada da Bulgária, Estónia, Letónia e Lituânia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

2006 - O Hamas - Movimento da Resistência Islâmica assume o Governo palestiniano com a tomada de posse de Ismail Haniyeh como primeiro-ministro.

2007 - É aprovada a reclassificação do Palácio de Belém, sede da Presidência da República, e de todo o seu conjunto intramuros como monumento nacional.

2008 - O Presidente cubano, Raúl Castro, permite, através de um anúncio feito pela empresa telefónica estatal, a posse de telemóveis, a título pessoal, pelos cubanos.

2010 - Um duplo ataque suicida em hora de ponta mata dezenas de pessoas no Metro de Moscovo. Eram 07:56, na capital russa, quando uma bombista se fez explodir num comboio da linha vermelha, na estação de Lubyanka, causando a morte a 23 pessoas.

2015 - O presidente da Frelimo, Armando Guebuza, demite-se da liderança do partido no poder em Moçambique. Filipe Nyusi é eleito.

2015 - O PSD-Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, conquista a sua 11.ª maioria absoluta consecutiva nas eleições legislativas regionais da Madeira, as primeiras sem Alberto João Jardim.

2016 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) anuncia que a epidemia do vírus Ébola na África ocidental deixa de ser uma situação de emergência de saúde pública internacional.

2017 - A carta que formaliza o 'brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia) é entregue no Conselho Europeu.

2018 - A Rússia anuncia a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o encerramento do consulado norte-americano em São Petersburgo.

2019 - Os deputados britânicos rejeitam pela terceira vez o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

2022 - Augusto Santos Silva, indicado pelo PS, é eleito presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, na primeira sessão plenária da XV legislatura.

2022 - A seleção portuguesa de futebol assegura a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, ao vencer por 2-0 a Macedónia do Norte, na final do caminho C do 'play-off' europeu.

Pensamento do dia