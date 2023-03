ARDITI prepara oficina para as férias da Páscoa

Para as férias da Páscoa, o Serviço Educativo da ARDITI preparou uma oficina para os jovens dos 10 aos 14 anos, para que construam um peixe com papel machê. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas às vagas disponíveis.

A oficina tem como objectivos aprender a preparar pasta de modelar através da reciclagem de materiais e explorar as suas propriedades físicas, tecnológicas e mecânicas, explorar a tridimensionalidade dos objectos através da modelagem de peixes e reproduzir alguns peixes da Madeira através da exploração das formas e das texturas com a técnica do baixo-relevo.



Através de uma nota enviada é explicado que os participantes devem trazer um pequeno lanche para o intervalo da sessão.