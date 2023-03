Madeira "é uma Região modelo" para as engenharias

No discurso de encerramento da cerimónia do Dia Regional do Engenheiro, o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos começou a alocução com a afirmação de que "a Madeira é claramente um protótipo de engenharia", para logo concretizar que "é uma Região modelo", alegou.

Em causa a qualidade da engenharia, sobretudo aquela que é mais 'visível', nomeadamente as obras públicas que fazem com que a Madeira continue a afirmar-se, muitas vezes e em várias vertentes da engenharia, como pioneira em práticas de engenharia. "Tem vindo a ser muitas vezes pioneira", elogiou.

Deu também boa nota das boas relações entre as delegações regionais e a Ordem dos Engenheiros.

O engenheiro Fernando de Almeida dos Santos reforçou também o reconhecimento da capacidade dos engenheiros portugueses, ao declarar que "temos muita facilidade em técnicamente nos afirmarmos além fronteiras".

Segue-se um Madeira de Honra para dar por concluída a longa cerimónia deste que é o primeiro Dia Regional do Engenheiro promovido na Madeira.