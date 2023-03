Retirar IVA em certos produtos é 'atirar' "com mais umas migalhas aos portugueses", afirma PPM

O PPM Madeira mostra a sua indignação, através de um comunicado enviado à redacção, sobre as medidas tomadas pelo Governo da República relativamente a tirar o IVA em certos produtos, referindo que estas "não passam uma vez mais de 'atirar' com mais uma migalhas aos portugueses, que se traduzem apenas em alguns cêntimos num cabaz de compras".

Estas medidas irão dar a falsa sensação de baixa de preço aos consumidores, levando estes a comprar mais e na hora de pagar as compras é que vão dar conta que afinal o valor é praticamente igual como se pagássemos o IVA. PPM Madeira.

O partido afirma que as medidas só beneficiam as "grandes cadeias de distribuição alimentar, que irão continuar a ter grandes lucros anuais acima dos 300 milhões de euros, conforme nos anos anteriores, pois são estes os grandes causadores da subida de preços dos produtos alimentares, com a especulação de preços nas prateleiras dos supermercados".

"Já pararam para pensar que o produtor continua a vender aos intermediários os seus produtos praticamente ao mesmo preço do ano passado e os valores nos supermercados subiram em alguns casos mais de 50%?", questiona.

Por isso, o PPM Madeira apela o primeiro ministro, António Costa, que regule os preços das grandes superfícies comerciais.