Ex-espião preso por burla é a manchete deste domingo

A manchete desta edição dá conta da sentença: Ex-chefe do SIS na Região vai preso por burla. E acrescentamos para contextualizar o que poderá ler nas páginas 4, no primeiro caso e 5 no segundo caso. "Antigo 'espião' era um dos líderes do esquema em pirâmide 'Wings Network', que ruiu em 2014" e Onda de assaltos assusta moradores e lojistas.

A foto desta edição não podia ser outra que mais uma visita do Presidente da República à Madeira. SEDES vem buscar lições de cidadania é o título, acrescentado por "Madeira foi apontada como um exemplo a ser apresentado ao País, nos vários discursos feitos na inauguração, ontem, das instalações no Funchal da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social". Leia todo o contexto nas páginas 8 e 9.

Ainda no âmbito da deslocação à Madeira, noticiamos que Marcelo pressiona para a reforma da Justiça. "Presidente da República e magistrados desiludidos com o 'conformismo' do Governo da República. Críticas feitas no XII Congresso dos Juízes Portugueses, no Funchal". Leia tudo nas páginas 6 e 7.

E como hoje é um dia especial para quem tem filhos, não esquecemos de o marcar de forma especial. "E o melhor do Mundo é… o meu pai". Saiba então que "filhos de notáveis falam com orgulho das suas referências", para ler nas páginas 24 e 25.

Por fim, destaque para os 3,1 milhões para o Cemitério Novo do Porto da Cruz. Leia na página 3.

