Pode faltar água em Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, através de um comunicado, que, , no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável.

Na segunda-feira, 27 de Março, entre as 14 e as 18 horas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, pode faltar água nos seguintes sítios: Cabo Podão, Casa Caída, Castelejo, Fontes, Foro, Igreja, Marinheira e Romeiras e na freguesia do Jardim da Serra, nos seguintes sítios: Cabo Podão, Fonte Frade, Foro, Luzirão e Romeiras.

Em Machico, na terça-feira, 28 de Março, entre as 14 e as 18 horas, na freguesia do Porto da Cruz, podem existir interrupções de água nos sítios do Larano e Maiata de Baixo.

O mesmo poderá acontecer no dia 30 de Março, quinta-feira, na freguesia do Porto da Cruz, entre as 14 e as 18 horas, nos sítios da Achada, Casas Próximas, Massapez e Porto da Cruz.

Por fim, na Ribeira Brava, na quarta-feira, 29 de Março, entre as 14 e as 18 horas poderá faltar água na freguesia da Tabua, nos sítios do Lugares, Ribeira e Terça.

Em comunicado, a ARM refere que "empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados".