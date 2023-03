PSD realça investimento público em Câmara de Lobos

Os deputados do PSD constaram o desenvolvimento infra-estrutural que tem sido realizado no concelho de Câmara de Lobos, tanto ao nível do Governo Regional como municipal.

No âmbito das Jornadas Locais promovidas no concelho, o Grupo Parlamentar Social-democrata teve a oportunidade de visitar um conjunto de investimentos públicos que já estão no terreno, quer da iniciativa do Executivo madeirense, como são exemplo o Pavilhão do Estreito e o Campo de Futebol do Ribeiro Real, quer da Câmara, como é o caso das obras de vias de comunicação municipais que estão a ser realizadas no Convento da Caldeira e na Quinta Grande.

Segundo o deputado Higino Teles, o investimento público no município é transversal a várias áreas e é complementado pelo investimento privado que tem sido visível nos últimos anos”, referindo que, hoje, Câmara de Lobos, é um concelho que atrai empreendedores, porque houve visão de futuro e uma aposta contínua na melhoria das infraestruturas públicas e das condições de vida da população”.