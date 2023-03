Costa defende que cada órgão de soberania tem de "actuar no momento próprio"

O primeiro-ministro afirmou hoje que é "muito importante na política e nas relações entre os órgãos de soberania" que cada um atue "no momento próprio", defendendo que esta é altura de o Governo "saber ouvir" em matéria de habitação.

No debate sobre política geral no parlamento, António Costa foi questionado pelo PSD se estaria disponível para incluir medidas dos sociais-democratas no pacote do Governo 'Mais Habitação', considerando que este "falha em quase tudo", apesar de reconhecer medidas positivas nos licenciamentos e apoios às rendas e créditos à habitação.

"No resto, falha em tudo, já abrimos o melão, já provámos e já percebemos que o melão não é bom. Como disse o senhor Presidente da República, é uma lei-cartaz", acusou o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento.

Na resposta, o primeiro-ministro assegurou que o Governo saberá "ouvir e decidir", pedindo que cada coisa seja feita no seu momento.

"Uma coisa muito importante na política e nas relações entre os órgãos de soberania é cada um atuar no momento próprio, neste momento, o nosso tempo é de ouvir para depois podermos decidir", afirmou António Costa.