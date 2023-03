Promoção Costa Cruzeiros

Eis as nossas propostas para alguns dos melhores cruzeiros de e para Lisboa, a bordo dos navios Costa Firenze e Costa Fascinosa, desde o calor do Mediterrâneo aos ares mais frescos do Norte da Europa, em regime Tudo Incluído.

Boas escolhas!

Mediterrâneo Ocidental - Itália, França e Espanha – Costa Firenze

Partidas: 5 de Maio - 6 dias / 5 noites

Porto de embarque: Taranto ou Catânia (Itália)Itinerário: Savona, Marselha, Tarragona, navegação, Cádis e Lisboa

Preços por pessoa: desde 729€

Norte da Europa – Espanha, França, Noruega e Dinamarca – Costa Fascinosa

Partidas: 8 de Junho - 8 dias / 7 noites

Porto de embarque: Lisboa

Itinerário: Lisboa, Vigo, navegação, Le Havre, navegação, Kristiansand, Aarhus, KielPreços por pessoa: desde 1 049€

Norte da Europa – Dinamarca, Noruega, França, Espanha – Costa Firenze

Partidas: 8 de Junho - 8 dias / 7 noites

Porto de embarque: Copenhaga

Itinerário: Copenhaga, Kristiansand, navegação, Le Havre, navegação, Corunha, navegação, Lisboa

Preços por pessoa: desde 1 049€

Norte da Europa – Dinamarca, França, Espanha – Costa Fascinosa

Partidas: 19 de Setembro - 9 dias / 8 noites

Porto de embarque: Copenhaga

Itinerário: Kiel, Copenhaga, navegação, Ijmuiden, Le Havre, navegação, Corunha, Leixões, Lisboa

Preços por pessoa: desde 1 209€

Todos os preços indicados são por pessoa em camarote duplo interior e com tarifa Tudo Incluído: bebidas, taxas de embarque e quota de serviço.

Não estão incluídas passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos:

Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui: https://www.intertours.com.pt/newsletter/

Fontos: Marselha_Foto de Kristin Snippe na Unsplash; Vigo_Foto de Gonzalo na Unsplash; Copenhaga_Foto de Ava Coploff na Unsplash; Copenhaga_Foto de Ange Loron na Unsplash