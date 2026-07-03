Portugal inicia preparação para jogo com a Espanha em dia fechado

A seleção portuguesa de futebol iniciou hoje a preparação do jogo com a Espanha, dos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, num dia fechado e dedicado à recuperação, depois do triunfo frente à Croácia (2-1) na véspera.

Portugal venceu na quinta-feira a Croácia, nos 16 avos de final, com um golo de Gonçalo Ramos, já nos descontos, a garantir o triunfo, depois de Cristiano Ronaldo ter empatado, de penálti, numa partida em que os croatas saíram na frente com um tento de Perisic.

Os jogadores mais utilizados no duelo que apurou Portugal para os oitavos de final realizaram trabalho de ginásio no Centennial Park, em Toronto, no Canadá, numa sessão fechada à comunicação social, habitual no dia seguinte aos jogos.

Já os restantes nove jogadores de campo, mais três guarda-redes, treinaram no relvado sob a orientação da equipa técnica liderada por Roberto Martínez.

O embate contra os croatas não causou problemas físicos que inspirem cuidados ao departamento médico da formação lusa, pelo que todos os jogadores estão aptos.

Portugal volta a treinar no sábado no Centennial Park, viajando durante a tarde para Dallas, nos Estados Unidos.

O jogo entre Portugal e Espanha, dos oitavos de final, está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos, pelas 14:00 locais (20:00 em Lisboa).

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.