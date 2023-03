Competições de futebol profissional assinalam Dia contra a Discriminação Racial

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai assinalar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que se comemora na terça-feira, com iniciativas antes dos encontros da 25.ª jornada das duas competições profissionais de futebol, anunciou hoje o organismo.

Em comunicado, a LPFP explica que a campanha "Respeito pelo Diferença" "vai voltar à ação, com o claro objetivo na valorização da igualdade dentro e fora de campo, numa missão conjunta de combater a discriminação a todos os níveis de intervenção".

Assim, de acordo com o organismo, nos jogos da I Liga "as equipas de arbitragem, no momento da entrada das equipas, estarão acompanhadas por duas crianças vestidas com a camisola alusiva à campanha", enquanto na II Liga "os jogadores entrarão acompanhados por crianças com a camisola do "Respeito pela Diferença!"

A LPFP explica que a ação, que envolve também a Fundação do Futebol, se enquadra dentro dos seus deveres fundamentais e pilares, "usando a notoriedade do Futebol para promoção de valores essenciais para a sociedade".

Na I Liga, a 25.ª jornada decorre entre hoje e 05 de abril, data para a qual foi adiado o jogo entre o Gil Vicente e o Sporting, enquanto na II Liga os encontros se disputam entre sábado e domingo.

O Dia Internacional contra a Discriminação Racial assinala-se em 21 de março, e foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em outubro de 1966.

A data de 21 de março foi escolhida em virtude dos acontecimentos ocorridos nesse dia em 1960, em Shaperville, na África do Sul, quando a polícia abriu fogo e matou 69 pessoas numa manifestação pacífica contra leis que aprofundavam o apartheid.