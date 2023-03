Francisco Ornelas entre os vencedores de concurso 'Art Cathedral' do YAC - Young Architects Competitions

Francisco Ornelas, natural de Machico é finalista de Mestrado na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Em equipa com João Brogueira e Bernardo Prisco, também finalistas na mesma instituição, Ana Beatriz Ruivo, alumna da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (licenciada pela FA.ULisboa) e Henrique Moreira, alumnus da FA.Ulisboa, tiveram o seu projeto distinguido com uma Menção Honrosa na edição ‘Art Cathedral’ da Young Architects Competitions.

Este é o concurso mais prestigiado a nível mundial para estudantes e jovens arquitetos. Nesta edição do concurso entre os principais nomes do juri estiveram Manuel Aires Mateus, Valerie Mulvin e Cláudio Silvestrin. Em ‘Art Cathedral’ era pedido aos participantes a reabilitação da arruinada Abadia de Kells, na Irlanda, de forma a comportar residências artísticas. A proposta requeria ateliers para artistas, respectivas estadias e zonas comuns, espaços de exposição interiores e exteriores, um auditório e um restaurante, bilheteira/informações e serviços necessários ao funcionamento do complexo para a estadia e eventos de ‘artistas reconhecidos a nível internacional’.

A equipa, com o nome de concurso PROMB Studio, propôs um aproveitamento quase total das ruínas, para os vários espaços. O desenho da proposta teve em foco a ‘reconstituição’ da ideia de claustro da antiga abadia, em torno do qual a vida dos artistas pudesse acontecer. Para isso, procurou-se encerrar o pátio com o desenho de um volume de duas águas que o contornaria, e variando a altura das coberturas ao longo do mesmo. Esta variação culmina no espaço correspondente à antiga ‘igreja’, que com o maior pé direito do complexo, seria utilizado como galeria principal de exposição. A proposta tinha também como princípio construtivo a possibilidade de reversibilidade da operação.