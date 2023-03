Coreia do Sul diz que Coreia do Norte vai pagar pelas provocações imprudentes

O Presidente sul-coreano disse hoje que a Coreia do Norte "vai pagar pelas provocações imprudentes", horas depois de Pyongyang ter anunciado a realização de testes a um novo tipo de aparelho subaquático de ataque nuclear.

Yoon Suk-yeol falava numa cerimónia em memória de 55 marinheiros mortos no mar Amarelo durante a chamada Segunda Batalha de Yeongpyeong em 2002 e na sequência de um torpedo lançado por um submarino norte-coreano contra a corveta Cheonan em 2010.

"A Coreia do Norte está a avançar dia após dia com armas nucleares e a realizar provocações com uma intensidade sem precedentes", disse Yoon, na cerimónia, que decorreu num cemitério em Daejeon, a 139 quilómetros a sul de Seul.

"O nosso Governo e militares vão reforçar dramaticamente o sistema de três eixos da Coreia do Sul face aos avanços e provocações de mísseis do Norte, e reforçar a cooperação em matéria de segurança com os Estados Unidos e o Japão".

A Coreia do Norte anunciou ter testado um aparelho submarino não tripulado de ataque nuclear, capaz de desencadear um "tsunami radioativo" e responsabilizou os exercícios militares Estados Unidos-Coreia do Sul pela deterioração da segurança regional, informou a agência de notícias estatal norte-coreana.

Esta semana, Pyongyang conduziu também manobras militares, incluindo o ensaio de um novo sistema de lançamento de mísseis nucleares subaquáticos, acrescentou a KCNA.