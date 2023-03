Madeirense sequestrado na África do Sul foi libertado

Os dois emigrantes radicados na África do Sul (um deles madeirense) que no último sábado foram raptados em Joanesburgo (capital económica do país) já foram libertados.

Segundo o DIÁRIO apurou, ambos os emigrantes já se encontram em casa com a família. Isto aconteceu depois de os sequestradores terem exigido à família 7 milhões de randes para os libertar (cerca de 360 milhões de euros), tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa de hoje.

O crime ocorreu quando os comerciantes conduziam uma viatura. Foram abordados em plena estrada pelos meliantes numa tentativa de extorsão.