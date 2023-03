IASAÚDE prepara formação para 240 profissionais da Secretaria da Saúde

Cerca de 240 profissionais afectos à Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil vão beneficiar de um pacote de formação que o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) candidatou a fundos do Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 (Madeira 14-20).

Conforme dá conta aquele organismo público em nota enviada à comunicação social, este projecto formativo insere-se na "estratégia delineada pela SRS para 2023", sendo que o mesmo "passa por promover e desenvolver acções de formação que fomentem as competências dos profissionais que integram as estruturas de cuidados de saúde da tutela, permitindo-lhes adquirir e valorizar aptidões e consolidar conhecimentos, dotando, ao mesmo tempo, com as ferramentas necessárias para fazer face às actuais exigências de informação, monitorização e reporte".

No total, serão 16 acções, que irão envolver os já referidos cerca de 240 profissionais. As áreas temáticas contempladas passam por Desenvolvimento Pessoal, Contabilidade e Fiscalidade, Gestão e Administração ou Direito e Informática na Óptica do utilizador.

"Os conteúdos programáticos contemplam uma metodologia de formação teórico-prática, associada aos contextos profissionais dos formandos e direccionada para a inovação e literacia digital", refere a mesma nota, esclarecendo que "o IASAÚDE, IP-RAM é a entidade responsável por assegurar a formação intersectorial da SRS, mediante o diagnóstico das necessidades de formação dos organismos tutelados".