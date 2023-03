Câmara do Funchal concede 20 mil euros de apoios a cinco associações

A Câmara do Funchal destaca o apoio financeiro que irá dar ao desporto e lazer, sendo que estão a fazer análises referentes a alguns sectores de actividade, permitindo que rapidamente as associações quer desportivas, culturais e diversas associações possam trabalhar o mais cedo possível.

Na área da cultura, é a primeira vez que foram atribuídos apoios financeiros no início deste mês, o mesmo está a ser feito para a associação académica da Universidade da Madeira (UMA), para a tuna e escuteiros de Portugal, nomeadamente as delegações de São Roque, Santa Luzia e o clube nacional de escutas. O apoio global será de 20 mil euros, distribuídos por estas cinco entidades de associações.

Pedro Calado destaca a proposta feita pela coligação Confiança, que no fundo era a aprovação ou a criação de um regulamento de mobilidade partilhada no Município do Funchal. O autarca afirma que não aprovaram o regulamento por dois motivos: "Não queremos criar mais entupia no sistema e criar um regulamento interno municipal que se sobreponha ou até que crie algum contexto que venha a baralhar os munícipes, e que se sobreponha ao código da estrada, ou seja, a utilização de trotinetes não pode ser feita em cima dos passeios, só poderão andar na via pública. O segundo motivo é o facto de não querermos uma mobilidade partilhada para além daquela que já existe, desta forma estar a criar um regulamento de atribuição de espaços públicos para aparecerem mais empresas a explorarem trotinetes. Nós sabemos que já existe mobilidade, mas não queremos criar mais espaços públicos onde possam inserir outras empresas para aquelas que já existem" esclareceu Pedro Calado em declarações à TSF Madeira.