Hotéis Sentido junta-se à Hora do Planeta com caminhada e meditação

Neste contexto os Hotéis Sentido – Galo Resort, no Caniço-de-Baixo, irão promover uma caminhada e momento de meditação no próximo sábado, dia 25 de Março. O ponto de encontro é junto da igreja do Caniço às 19:30 e o objectivo é descer até aos hotéis Sentido onde vamos apagar as luzes para um momento de meditação com música ao vivo e conversação sobre o movimento Hora do Planeta.

Junte-se a nós neste movimento e faça a diferença. O Planeta agradece!

Reservas e informações:

Capoeira Lounge, Complexo Balnear lido Galomar, piso - 2

Caniço-de-Baixo

(+351) 291 930 930