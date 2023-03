A apresentação oficial da 10.ª edição do Torneio de Futebol Infantil, São Vicente Cup, decorreu, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente.

"Com muito orgulho que estamos agora na 10.ª edição do São Vicente Cup, sempre com a mesma vontade e determinação para darmos a conhecer São Vicente e a Madeira. Pretendemos proporcionar aos praticantes e acompanhantes um torneio divertido e com o maior dos proveitos, a nível social e desportivo. Que ganhe o melhor e que o melhor seja, a diversão, a entreajuda a solidariedade e o companheirismo", referiu a organização através de uma nota de imprensa.

A cerimónia contou com a presença do padrinho, o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, director regional da direcção de Juventude e Desporto, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, presidente da Associação de Futebol da Madeira, entre outros.