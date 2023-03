Helicóptero faz quarto resgate nas serras da Madeira

O helicóptero 'multi-mission' que está alocado ao Serviço Regional de Protecção Civil efectuou, no início da tarde desta quarta-feira, o seu quarto resgate nas serras da Madeira. Trata-se do segundo sinistrado registado hoje no Pico Ruivo, conforme foi noticiado pelo DIÁRIO, esta tarde.

Turista sente-se mal entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo Os Bombeiros Voluntários de Santana foram novamente chamados a socorrer um turista que se sentiu mal esta tarde quando fazia o percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo.

O meio aéreo foi chamado a intervir no resgate de um cidadão dinamarquês, de férias na Madeira, que se terá sentido mal enquanto realizava um percurso pedestre na zona do Pico Ruivo, a montanha mais elevada da Madeira, com 1.862 metros.

De acordo com a informação veiculada pelo Serviço Regional de Protecção Civil, "o Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) recebeu um alerta, pelas 13h33 no dia de hoje, para um cidadão de nacionalidade dinamarquesa, que se encontrava prostrado na zona do Pico Ruivo".

A primeira abordagem à vítima foi assegurada pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de Santana, tendo confirmado que o turista "não conseguia andar, apresentando sinais de fadiga e falta de ar".

Turista sofre queda no Pico Ruivo Uma estrangeira de 34 anos caiu esta manhã quando realizava o percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, logo abaixo da casa do Pico Ruivo.

"Após estabilização da vítima no local, o CROS activou o meio aéreo, que se deslocou à zona com os recuperadores-salvadores, para reconhecimento da área e posterior recuperação do aludido cidadão", refere o comunicado.

Após o desembarque nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, o sinistrado "foi assistido pela Equipa da EMIR e Bombeiros Voluntários Madeirenses, que transportaram a vítima até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça".

Conforme nota aquele serviço, "esta foi a 4.º operação concluída com sucesso, tendo a referida equipa, composta pelo meio aéreo e os correspondentes recuperadores e pilotos, resgatado o 6.º cidadão no espaço de 2 meses, culminando em mais uma missão altamente eficaz e eficiente".