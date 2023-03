A Madeira Optics ajuda-o a escolher o melhor - binóculo ou monóculo

A loja da Madeira Optics abriu no centro do Funchal, mais concretamente na Rua das Pretas Nº 90, Loja n º1 no Centro Comercial de São Pedro. Somos os representantes oficiais da marca Levenhuk e, portanto, possuímos vários tipos de artigos de óptica, nomeadamente telescópios, microscópios, binóculos, monóculos, lupas, etc.

O tema de hoje visa dar-lhe a conhecer as principais diferenças entre um binóculo e um monóculo, e consequentemente, ajudá-lo a tomar uma decisão. É muito frequente haver algumas dúvidas, visto que ambos são muito idênticos em termos de utilização, mas existem diferenças cruciais entre eles.

O binóculo é sempre constituído por 2 oculares, o que lhe dá a possibilidade de ter uma observação um pouco mais ampla e profunda. No monóculo, como o próprio nome indica, em vez de 2 oculares é constituído de apenas 1 ocular, o que não significa que não terá um bom campo de visão, isso vai depender do diâmetro de lente de cada monóculo/binóculo.

Em termos práticos, o monóculo irá ser sempre mais prático por duas razões muito simples. Primeiro porque será sempre mais pequeno, e segundo acaba por ser mais leve (na maioria das vezes). Se a ideia é utilizar numa caminhada, um monóculo será sempre mais prático, mas não quer dizer que seja mais eficiente, tudo dependerá das características da lente. Devemos ter sempre em atenção que, quanto maior for a ampliação, mais instabilidade terá na imagem, nesses casos específicos para observar objectos ou paisagens mais distantes recomendamos sempre um tripé (seja para um monóculo ou binóculo) de forma a obter uma imagem mais estável.

Outro factor importante é o conforto na utilização de cada um deles, há pessoas que simplesmente não se sentem confortáveis na utilização de um monóculo ou de um binóculo, cada um tem as suas preferências, e isso pesa na hora da tomada de decisão.

Na gama de monóculos recomendamos o “Levenhuk Vegas ED 10x50”. Este monóculo para além de ter um bom diâmetro de lente (50mm) possui ainda uma ampliação de 10x, o que será suficiente para fazer qualquer tipo de observação, tornando-o adequado para qualquer actividade ao ar livre. Este artigo de alta classe, que usa lentes feitas de vidro de dispersão extra baixa, fornece uma imagem nítida e de contraste, evita ainda aberrações ópticas e permite observar o mundo em cores naturais.

Na Madeira Optics pode encontrar o melhor equipamento, pode sempre visitar a nossa loja e aconselhar-se com a equipa especializada!

Madeira Optics

Rua das Pretas N-90, Loja N-1, "Zoom'n'Joy" Funchal, 9000-049, Madeira, Portugal

www.madeiraoptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850