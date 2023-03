Schmidt diz que Florentino e Grimaldo mereciam ser chamados às seleções

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse hoje que Florentino e Grimaldo mereciam ser chamados às seleções portuguesa e espanhola de futebol, mas respeita as decisões dos selecionadores Roberto Martínez e Luis de la Fuente, respetivamente.

"Com o Florentino e também outras decisões, como o Grimaldo, achamos que temos outros jogadores que também merecem ser chamados para a seleção nacional, mas temos sempre de respeitar as decisões dos selecionadores nacionais", comentou o técnico alemão, questionado sobre a ausência do médio português na lista divulgada hoje por Roberto Martínez.

Segundo Schmidt, os selecionadores "têm muitas opções" para cada posição e procuram "encontrar a melhor abordagem e equilíbrio" para as suas equipas, mas, no futuro, Florentino será sempre uma opção para a equipa das 'quinas'.

"O 'Tino' está a jogar muito bem, ainda é um jovem. Se continuar a jogar e este nível elevado, vai ganhar mais experiência, vai crescer e, no futuro, claro que será opção para o selecionador nacional", elogiou o técnico alemão.

Rafa, que continua de fora dos 'eleitos' por decisão pessoal, esteve ausente dos trabalhos do Benfica devido a "uma gripe muito forte", mas "já treinou e, por isso, está de volta" à convocatória dos 'encarnados' para a partida de sábado, frente ao Vitória de Guimarães, revelou Schmidt.

As ausências, no entanto, "não são uma dor de cabeça" para o treinador, que lembrou, também, que continua sem poder contar com "Draxler, Gonçalo Guedes e Mihailo [Ristic]".

"Faz parte do futebol, temos de encontrar alternativas para alguns jogadores-chave. No último fim de semana, tivemos de jogar sem o Rafa e estivemos bem. O David Neres jogou na sua posição e fez um grande jogo, não só pelos golos, jogou muito bem de uma forma geral", exemplificou.

O Benfica defronta o Vitória de Guimarães no sábado, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estadio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura a nona vitória consecutiva no campeonato para colocar 'pressão' nos perseguidores diretos, FC Porto e Sporting de Braga, que seguem a oito e a 10 pontos, respetivamente, e defrontam-se no dia seguinte, no Minho.