JPP questiona se Governo Regional se prepara para privatizar o Cabo Girão e Cais do Sardinha

"Será que Albuquerque esconde outros interesses, outras futuras concessões, e se prepara para privatizar o Cabo Girão e o Cais do Sardinha?". A questão é deixada por Élvio Sousa, que garante que o JPP vai estar atento aos desenvolvimentos por parte do Governo Regional em relação a estes dois pontos turísticos.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, o líder parlamentar atirou que "o Governo Regional da Madeira e o próprio presidente do Governo, Miguel Albuquerque, são especialistas em gastar rios de dinheiro em estudos técnicos, e depois os esconder da população, e os meter na gaveta".

Em causa está a cobrança de entradas no Cabo Girão, uma vez que, de acordo com o JPP, “o estudo encomendado pelo executivo que recomenda, especificamente, o oposto, ou seja: taxar a dormida e não o percurso turístico”. “Isto mostra, claramente, a veia gastadora do Governo, que encomenda estudos, tendo gasto quase 50 mil euros do contribuinte, e depois faz o oposto e nem sempre na escolha daquilo que é o interesse da causa pública”, frisou.

Por isso, Élvio Sousa garante que “é preciso estar de olhos bem abertos”. “Vejamos as razões objectivas para que o Governo Regional da Madeira contrarie os estudos do turismo sustentável e passe a taxar os percursos turísticos", salientou.