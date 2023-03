Oficina de 'palmitos' abre Ciclo de Primavera do Museu de Arte Sacra do Funchal

Uma oficina de 'palmitos', já no próximo sábado, dia 25 de Março, abre o Ciclo de Primavera do Museu de Arte Sacra do Funchal. Falamos de um conjunto de várias “oficinas”, especialmente orientadas para a participação dos seus diferentes públicos.

Esta primeira oficina, evocativa da Páscoa, consiste na realização dos chamados “palmitos”, em que será possível a cada participante conhecer o processo e elaborar o seu próprio exemplar, entre as 10h e as 12h30, com um custo de 8 euros. Há capacidade para acolher 8 adultos participantes, sendo que as inscrições podem ser feitas através do 291 228 900, ou [email protected]

Este 'Ciclo de Primavera' acontece entre os dias 25 de Março e 1 de Junho. Eis o programa:

Oficina de Palmitos

25 de março de 2023

10h00 às 12h30

Valor: 10€

Capacidade: 8 adultos

Oficina “Flores para a Esperança”

29 de abril de 2023

10h00 às 12h30

Valor: 10€

Capacidade: 10 adultos

Oficina de Cerâmica “Contentores para flores”

1.ª Parte: 5 de maio de 2023

10h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00

2.ª Parte: 12 de maio de 2023

10h00 às 12h30

Valor: 25€

Capacidade: 8 adultos

Exposição “Vaso de altar”

18 de maio de 2023

Conferência “Jarras e flores na pintura flamenga”

01 de junho de 2023